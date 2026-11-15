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Sabah saatlerinde Malatya'da su kanalına giren otomobil takla attı

D-300 karayolu Yazıköy mevkiinde saat 08.45'te H.C.G. idaresindeki 45 HC 313 plakalı otomobil su kanalına girip takla attı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabah saatlerinde Malatya'da su kanalına giren otomobil takla attı

kaza ve olay yeri:

Malatya'nın Darende ilçesinde, saat 08.45 sıralarında D-300 karayolu Yazıköy mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil yol ortasında bulunan su kanalına girerek takla attı. Olayda sürücü H.C.G. (28) yönetimindeki 45 HC 313 plakalı araç ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö.G. (25) yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve edinilen bilgilere göre her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ve güvenlik güçlerinin yaptığı ilk tespitlerin ardından kaza yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

MALATYA’DA OTOMOBİL SU KANALINA GİREREK TAKLA ATTI: 2 YARALI

MALATYA’DA OTOMOBİL SU KANALINA GİREREK TAKLA ATTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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