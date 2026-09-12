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Motosiklet savrularak bariyerlere çarptı: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Amasya'da Ferhatarası mevkii çevre yolu kavşağında kontrolden çıkan 05 MA 0546 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı; 18 yaşındaki Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet savrularak bariyerlere çarptı: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları

Amasya'da Ferhatarası mevkii çevre yolu kavşağında seyir halindeyken kontrolden çıkan bir motosiklet bariyerlere çarptı. Olayda 05 MA 0546 plakalı motosikleti kullanan 18 yaşındaki Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye ağır yaralandı.

yaralanma ve müdahale

Çarpmanın etkisiyle sürücünün kaskı fırladı ve genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

görüntüler ve soruşturma

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde sürücünün viraja girerken savrulduğu ve bariyerlere çarptığı görülüyor. Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma sürüyor.

AMASYA’DA HIZLA SEYİR HALİNDEYKEN SAVRULAN MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI. YARALANAN IRAK UYRUKLU...

AMASYA’DA HIZLA SEYİR HALİNDEYKEN SAVRULAN MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI. YARALANAN IRAK UYRUKLU GENÇ SÜRÜCÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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