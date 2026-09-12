Kuşadası’nda kamusal düzen sağlandı: kaldırımlardan eşyalar toplandı, kurallara uymayanlara ceza

Kuşadası’nda sıfır işgaliye denetimiyle kamusal alanlar temizlendi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri sıfır işgaliye uygulaması kapsamında yol ve kaldırımları işgal eden eşya ve reklam malzemelerini topladı. Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinin belirlenen düzenlemelere uyup uymadığını kontrol etti ve kurallara uymayanlara yönelik işlem başlattı.

Toplanan eşyalar ve müdahale:

Denetimlerde reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, sandalye ve benzeri işgal oluşturan tüm malzemeler toplanarak kamyonete yüklendi. Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan afişler de ekipler tarafından söküldü. Müdahalede bulunan zabıta ekipleri, alınan malzemelerin kamusal alanların yeniden kullanımına açılması amacıyla toplandığını belirtti.

Park ve motosiklet denetimleri:

Motorize zabıta ekiplerinin de katıldığı uygulamada, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullananlar ve kaldırımlar üzerine park eden sürücülere yönelik uyarı anonsları yapıldı. Uyarılara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı; yetkililer, yayaların güvenliği ve erişilebilirliğinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Uygulamanın arka planı ve kararlılık:

'Sıfır işgaliye' uygulaması 2019 yılında başlatıldı ve Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de kararlılıkla sürdürüldü. Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ve kamusal alanların düzeninin korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini ifade etti.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SIFIR İŞGALİYE DENETİMLERİNDE, YOL VE KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN EŞYA VE REKLAM MATERYALLERİ TOPLANDI, KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.