MSKÜ'den dünya listesinde 9 akademisyen

MSKÜ'nün yükselen temsili:

Stanford Üniversitesi ile Hollanda merkezli yayıncılık şirketi ELSEVIER iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 9 bilim insanı yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin önceki yılki 8 kişilik temsiline göre artış gösterdi ve kurumsal araştırma görünürlüğünde somut bir ilerlemeye işaret ediyor.

listeye giren akademisyenler:

'Yıllık etki' kategorisinde yer alan MSKÜ öğretim üyeleri şunlar: Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Ülkü Anık, Prof. Dr. Ali Keçebaş, Prof. Dr. Utkucan Şahin, Doç. Dr. Özer Zeybek, Doç. Dr. Muhammet Damar ve Prof. Dr. Vedat Onar. 'Kariyer boyu etki' kategorisinde ise Prof. Dr. Ali Keçebaş, Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Ülkü Anık, Prof. Dr. Ali Arslan Kaya ve Prof. Dr. Ergün Baysal listede yer aldı.

değerlendirme ölçütleri ve önemi:

Söz konusu çalışma, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi uluslararası ölçütleri kullanarak araştırmacıların etkisini değerlendiriyor. Bu çok boyutlu yaklaşım hem kısa dönemdeki etkiyi hem de kariyer boyu katkıyı ölçmeyi amaçlıyor.

MSKÜ'nün bu prestijli listede birden çok öğretim üyesiyle temsil edilmesi, üniversitenin bilimsel üretkenliğinin bir göstergesi olmanın ötesinde, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası konumuna katkı potansiyelini de vurguluyor. 2025'ten 2026'ya uzanan bu artış, akademisyenlerin devamlılığı ve kurum içi araştırma odaklı çalışmaların somut çıktısı olarak değerlendirilebilir.

STANFORD ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN, HOLLANDA MERKEZLİ YAYINCILIK ŞİRKETİ ELSEVIER İŞ BİRLİĞİYLE YAPILAN ÇALIŞMADA 2026 YILI ‘DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI’ LİSTESİNDE, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN (MSKÜ) 9 BİLİM İNSANI YER ALDI.