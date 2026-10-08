Dolar 49,3192 +0,25%
Euro 55,3173 +0,42%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,77 +0,08%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,93 -0,34%
--°

Sınıf başkanının sözü tutuldu: M. Erkut Ekinci 3-D sınıfını ziyaret etti

Yozgat Sorgun'da 3-D sınıfı başkanı Emir Kasım Şahin, seçimi kazanınca verdiği sözü tuttu; Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'yi sınıfta ağırlayıp öğrencilere hediyeler verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sınıf başkanının sözü tutuldu: M. Erkut Ekinci 3-D sınıfını ziyaret etti

sınıf seçiminde verilen söz tutuldu:

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Milli Egemenlik İlkokulunda 3-D sınıfı başkanı seçilen Emir Kasım Şahin, kampanya sürecinde arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdi. Seçimi kazanmasının ardından davetini ileten Emir, sınıfına konuk olma vaadini hayata geçirmek için girişimde bulundu.

başkanın sınıf ziyareti ve sohbeti:

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci daveti geri çevirmeyerek 3-D sınıfını ziyaret etti. Başkan Ekinci, minik öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı; sınıf başkanı Emir ve arkadaşlarıyla yakın temas kurup keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilerin talepleri, hayalleri ve istekleri tek tek dinlendi.

hediye dağıtımı ve veda:

Etkinlik sonunda Başkan Ekinci, öğrencilere süt, sandviç ve kitap hediye etti. Sınıf başkanı Emir Kasım Şahin verdiği sözü tuttuğu için duyduğu gururu ve Başkan Ekinci'ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi ve Sorgun'da yerel demokrasi örneği olarak değerlendirildi.

Sınıf başkanı seçim vaadini tuttu: Başkan Ekinci 3-D sınıfıyla buluştu

Sınıf başkanı seçim vaadini tuttu: Başkan Ekinci 3-D sınıfıyla buluştu

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı
images

Mardin'de çocukların trafik bilinci mobil eğitimle güçlendiriliyor
images

Muratlı’da okul servislerinde eğitim ve sıkı denetimle öğrenci güvenliği hedefi
images

DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı