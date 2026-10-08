Sınıf başkanının sözü tutuldu: M. Erkut Ekinci 3-D sınıfını ziyaret etti

sınıf seçiminde verilen söz tutuldu:

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Milli Egemenlik İlkokulunda 3-D sınıfı başkanı seçilen Emir Kasım Şahin, kampanya sürecinde arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdi. Seçimi kazanmasının ardından davetini ileten Emir, sınıfına konuk olma vaadini hayata geçirmek için girişimde bulundu.

başkanın sınıf ziyareti ve sohbeti:

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci daveti geri çevirmeyerek 3-D sınıfını ziyaret etti. Başkan Ekinci, minik öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı; sınıf başkanı Emir ve arkadaşlarıyla yakın temas kurup keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilerin talepleri, hayalleri ve istekleri tek tek dinlendi.

hediye dağıtımı ve veda:

Etkinlik sonunda Başkan Ekinci, öğrencilere süt, sandviç ve kitap hediye etti. Sınıf başkanı Emir Kasım Şahin verdiği sözü tuttuğu için duyduğu gururu ve Başkan Ekinci'ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi ve Sorgun'da yerel demokrasi örneği olarak değerlendirildi.

Sınıf başkanı seçim vaadini tuttu: Başkan Ekinci 3-D sınıfıyla buluştu