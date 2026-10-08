Dolar 49,3334 +0,27%
Euro 55,2746 +0,34%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,50 +0,43%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Kartepe sanat evinde gençlerin yorumladığı Anadolu mirası sergisi

Kocaeli Üniversitesi grafik tasarım öğrencilerinin hazırladığı 'Anadolu Müzeleri İllüstrasyonlarla Kültürel Miras' sergisi Kartepe Sanat Evi'nde, kültürel mirasa genç bakışlar sunuyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kartepe sanat evinde gençlerin yorumladığı Anadolu mirası sergisi

Kartepe sanat evinde Anadolu mirasını illüstrasyonlarla yeniden keşfetme

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Anadolu Müzeleri İllüstrasyonlarla Kültürel Miras' sergisi, Kartepe Belediyesi Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Kartepe Kent Meydanı'ndaki mekânda açılan etkinlik, Anadolu müzelerinde yer alan tarihî ve kültürel değerleri günümüz tasarım diliyle yeniden yorumlayarak ziyaretçilere farklı bir görsel okuma imkânı sunuyor.

Serginin tema ve yaklaşımı:

Sergi koordinatörü Medine Yıldırım Simoğlu rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilen eserleri özgün illüstrasyonlarla ele alıyor. Geçmişe ait kültürel unsurlar, modern tipografi ve çağdaş renk kullanımlarıyla harmanlanarak hem eğitimsel hem de estetik bir deneyim yaratılıyor. Öğrencilerin projelerinde yer alan illüstrasyonlar, obje odaklı belgelemenin ötesine geçip anlatısal ve kavramsal yorumlar getiriyor.

Belediye desteği ve ziyaretçi vurgusu:

Serginin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı. Kocaman, eserleri inceleyerek Medine Yıldırım Simoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gençlerin üretimlerini desteklemenin önemine dikkat çekti. Başkan Kocaman şu ifadeleri kullandı: 'Kartepe’mizde sanatın daha fazla insana ulaşmasını, gençlerimizin yeteneklerini sergileyebilecekleri alanların çoğalmasını önemsiyoruz. Yeni dönemimize Anadolu’nun zengin kültürel mirasını anlatan bir sergiyle başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin eserlerini burada görmek bizim için ayrı bir gurur.' Ayrıca Kocaman, Kartepe Sanat Evi'nin ilerleyen dönemde farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Sergi, genç tasarımcıların bakış açısından Anadolu mirasını yeniden keşfetmek isteyenler için açık bir davet niteliğinde. Ziyaretçilere hem görsel bir zenginlik hem de kültürel belleği çağdaş bir dilde erişilebilir kılma çabası sunan bu çalışma, yerel üretim ve eğitim işbirliğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI "ANADOLU MÜZELERİ İLLÜSTRASYONLARLA KÜLTÜREL MİRAS" SERGİSİ, KARTEPE BELEDİYESİ SANAT EVİ'NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu’nun binlerce yıllık mirası iac 2026’da uzayla buluştu
images

Üniversitede 'terörsüz Türkiye' sürecinin tarih, siyaset ve ekonomi eksenleri ma...
images

Anadolu'nun mirası gökyüzünde kültür diplomasisine dönüştü
images

Prof. Oytun Eren'den sanatın dönüşen doğasına odaklanan piyano semineri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı