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mts o seçimlerinde ikinci aşamaya hazırlık: 9 ekim günü kritik

MTSO organ seçimlerinin ilk aşaması 18 binden fazla seçmenin katılımıyla huzur içinde tamamlandı. Gözler 9 Ekim'deki yönetim kurulu ve divan seçiminde.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

mts o seçimlerinde ikinci aşamaya hazırlık: 9 ekim günü kritik

mts o organ seçimlerinin ilk turu tamamlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organ seçimlerinin birinci aşaması, kent iş dünyasının yoğun katılımı ve sakin ortamında sonlandı. Geçen hafta sonu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan oy kullanma işlemlerinde, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde 18 binden fazla seçmen oy verdi.

seçim sonuçları ve dağılım:

Seçimler sonucunda 73 sandıkta yürütülen oylama ile 41 meslek grubunda görev yapacak 281 meslek komitesi asil ve yedek üyesi ile 120 meclis asil ve yedek üyesi belirlendi. İlk aşamanın sonuçları, seçim takvimine uygun olarak 7 Ekim tarihinde kesinleşti.

gözler 9 ekim seçimlerinde:

Kesinleşen sonuçların ardından, MTSO gündemi şimdi 9 Ekim'e odaklandı. Bu tarihte Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek. İkinci aşama, odanın yönetim kadrosunu ve temsil mekanizmalarını tamamlayacak.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Bucuge, seçim sürecini değerlendirirken sürecin Mersin iş dünyasının demokratik olgunluğunu gösterdiğini vurguladı. Bucuge, farklı görüşlerin barış içinde bir arada bulunduğu sürecin sağduyu ve karşılıklı saygı ile yürütüldüğünü belirtti.

Bucuge, yoğun katılımın oda ile kent ekonomisine sahip çıkmanın işareti olduğunu söyleyerek, seçimlerin sorun yaşanmadan ve "şölen havasında" tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu tablonun, üyelerin oda çalışmalarına duyduğu güven ve ilginin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

güvenlik önlemleri ve teşekkürler:

Seçimlerin huzur içinde yürütülmesinde güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Bucuge, Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile Vali Atilla Toros başta olmak üzere emniyet mensupları ve ilgili kurumlara teşekkür etti. Sağduyulu davranan üyelerin de katkısıyla sürecin sorunsuz tamamlandığı ifade edildi.

Bucuge son olarak, 9 Ekim'de yapılacak seçimlerin de aynı sağduyu içinde gerçekleşmesini dileyerek, MTSO'nun Mersin iş dünyasının ortak çatısı olduğunu ve farklı görüşlerin oda çatısı altında kent ekonomisinin gelişimi için birleştirileceğini vurguladı.

MTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ CEM BUCUGE, GERİDE KALAN SEÇİM SÜRECİNİN MERSİN İŞ DÜNYASININ...

MTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ CEM BUCUGE, GERİDE KALAN SEÇİM SÜRECİNİN MERSİN İŞ DÜNYASININ DEMOKRATİK OLGUNLUĞUNU ORTAYA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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