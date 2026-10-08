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Adana ticaret odasında beklenen ayrılık: Yücel Bayram aday olmayacak ve istifa etti

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, seçim öncesi aday olmayacağını duyurdu ve meclis üyeliğinden istifa ederek süreci eleştirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana ticaret odasında beklenen ayrılık: Yücel Bayram aday olmayacak ve istifa etti

Adana Ticaret Odası başkanından sürpriz çekilme

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, cumartesi günü yapılacak ATO başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı olmayacağını açıklayıp meclis üyeliğinden istifa etti. Yazılı açıklamasında görev sürecine ve istifa gerekçelerine ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

istifa gerekçeleri

Bayram, 2014 yılından bu yana yürüttüğü meclis üyeliği ve 2022'den itibaren üstlendiği yönetim kurulu başkanlığı döneminde oda üyelerinin menfaatlerini korumayı ve kurumun saygınlığını yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada, son dönemde seçim sürecinde sergilenen tutumlar, yürütülen karalama kampanyaları ve ticaret odasının hür iradesini gölgeleyen dış müdahalelerin kararında belirleyici olduğu ifade edildi.

Yaptıklarının ve yapamadıklarının bulunduğunu söyleyen Bayram, "Adana için yapmak istediklerimin yüzde 10'unu bile engellemelerden, dış müdahalelerden dolayı yapamadım" değerlendirmesini paylaştı ve meclis üyelerinin hür iradesinin yönlendirilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

görev dönemi ve veda mesajı

Bayram, görev süresi boyunca oda kapısından içeri giren hiçbir üyeyi geri çevirmediğini, küçük veya büyük ölçekli tüm işletmelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti. Önceliğinin üyelerin hak ettiği temsil gücüne ulaşması ve Adana Ticaret Odası'nın kurumsal kimliğinin güçlenmesi olduğunu yineledi.

Seçim atmosferinin kurumun prestijine katkı sunmayacağını belirten Bayram, süreci zedelemeden ve kimseyi incitmeden hareket etmek amacıyla adaylık sürecinde başkan adayı olmayacağını ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini ilan etti. Açıklamasında destek veren çalışma arkadaşlarına ve gönüldaşlarına teşekkür etti ve bundan sonra da doğrunun ve hakikatin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

ADANA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI YÜCEL BAYRAM, BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞINI VE MECLİS ÜYELİĞİNDEN...

ADANA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI YÜCEL BAYRAM, BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞINI VE MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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