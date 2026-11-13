Mudanya'da 4.63 promil alkollü traktör kazası: sürücüye 350 bin lira idari ceza

Mudanya'da alkol kaynaklı traktör kazası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saat 19.00 civarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör park halindeki otomobile çarptı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ve müdahale:

Olay, Güzelyalı Yalı Mahallesi Çayırbaşı Sokak üzerinde gerçekleşti. Sürücü İ.K. idaresindeki 11 RA 156 plakalı traktör, park halindeki 16 AFT plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin ilk gözlemlerinde sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği ve yönlendirmeye cevap vermekte zorlandığı görüldü. Kazaya ilişkin tespit ve tutanaklar düzenlendi.

Ölçüm sonuçları ve uygulanan cezalar:

Olayda yapılan alkol ölçümünde sürücünün kanındaki alkol oranının 4.63 promil olduğu belirlendi. Traktör sürücüleri için geçerli yasal sınırın 0.20 promil olması nedeniyle bu oran, yasal sınırın yaklaşık 23 katına denk geliyor.

İncelemelerde, İ.K.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bu ihlali üçüncü kez tekrarladığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan 11 RA 156 plakalı traktör, çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE 4.63 PROMİL ALKOLLÜ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. YASAL SINIRI YAKLAŞIK 23'E KATLAYAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 350 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.