Sarıyer’de Rumeli Kavağı sahilinde ölü yunus kaldırıldı

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda sahile vuran yunus

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında sahilde ölü bir yunus balığı bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

olayın tespit edilmesi:

Sahildeki vatandaşlar karaya vurmuş haldeki yunusu fark etti ve ihbarda bulundu. Kıyıya vuran yunusu görenler durumu cep telefonu ile de kayıt altına aldı.

inceleme ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinde yara izleri tespit ettikleri yunusu yerinde inceledikten sonra bulunduğu noktadan kaldırdı.

Sarıyer'de sahile ölü yunus vurdu