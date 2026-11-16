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Sarıyer’de Rumeli Kavağı sahilinde ölü yunus kaldırıldı

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bugün 12.30 civarında sahile vuran ölü yunus, yara izleri incelenerek İBB Alibeyköy Deniz Temizlik ekiplerince kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıyer’de Rumeli Kavağı sahilinde ölü yunus kaldırıldı

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda sahile vuran yunus

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında sahilde ölü bir yunus balığı bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

olayın tespit edilmesi:

Sahildeki vatandaşlar karaya vurmuş haldeki yunusu fark etti ve ihbarda bulundu. Kıyıya vuran yunusu görenler durumu cep telefonu ile de kayıt altına aldı.

inceleme ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinde yara izleri tespit ettikleri yunusu yerinde inceledikten sonra bulunduğu noktadan kaldırdı.

Sarıyer&#039;de sahile ölü yunus vurdu

Sarıyer'de sahile ölü yunus vurdu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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