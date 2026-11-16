Trump Asya ziyareti sırasında Xi ve Putin ile görüşeceğini, Kim'le de görüşebileceğini açıkladı

Trump'ın Asya ziyareti ve liderlerle planlanan görüşmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'deki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin ardından Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC toplantısına katılacağını duyurdu. Trump, burada Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de görüşme olasılığının bulunduğunu söyledi.

ziyaret programı ve liderlerle görüşme planı:

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir seyahate çıkıyoruz. Filipinler'e gidiyoruz. Orada büyük toplantılar var. Ağırlıklı olarak ekonomi üzerine ama başka birçok konu da görüşülecek" ifadelerini kullandı. Çin temaslarına ilişkin olarak ise, "Orada Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğim. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de görüşebilirim" dedi ve ardından Aralık ayında Miami'deki G20 toplantısına işaret etti.

görüşmelerde ele alınacak başlıklar:

Trump, Asya'daki planlanan görüşmelerde öncelikli konular arasında nükleer silahsızlanma, İran, Ukrayna ve ekonomik meselelerin yer alacağını belirtti. Nükleer silahsızlanma konusunda zor bir süreç olacağını vurgulayarak, "Herhangi birimizin ‘Nükleer silahlarımızdan kurtulacağız’ demesi çok zor, değil mi?" dedi. Ukrayna konusunda ise Trump, Rusya'nın "bence Ukrayna konusunda biraz geri adım atıyor" görüşünü paylaştı ve savaşın sona erdirilmesine yönelik beklentisini dile getirdi; konuşmasında Ukrayna, Rusya'nın ayda 25 bin asker kaybettiğine dair ifadeye yer verdi.

FAA ekipmanları eleştirisi ve altyapı çağrısı:

Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçuş düzenlemeleriyle ilgili kararı ve yaşanan sorunlara ilişkin soruya, ekipmanların eski ve arızalı olduğunu söyleyerek yanıt verdi. "Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" diyen Trump, mevcut sistemi tamamen yenileme niyetinde olduklarını ve bunun için finansman gerektiğini vurguladı. Cuma günü yaşanan kesintiyi "esasen kalp krizi geçiren çok ama çok eski ekipmandı" ifadeleriyle nitelendirdi.

Huang olayı ve ulusal güvenlik değerlendirmesi:

Eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla ilişki haberlerinin ardından tekrar göreve dönme ihtimaline Trump, "Buna itirazım olmaz. Hiç itirazım olmaz" şeklinde cevap verdi. Trump, kadının casus olup olmadığını bilmediğini belirterek bu konunun değerlendirileceğini söyledi ve ülkenin artık eskisinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

diğer dış politika ve güvenlik notları:

Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmenin muhtemel mekanına ilişkin olarak sorulduğunda "Çin'de" yanıtını verdi. Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili olarak ise, daha sert bir tutum da olabileceğini, fakat şu an için geri adım atma sinyalleri gördüğünü ifade etti. Göçmen konusuna değinirken Meksika üzerinden gelen kafilelerle ilgili olarak "İçeri alınmayacaklar. Meksika da onları durduracak" uyarısında bulundu ve gerekirse Meksika'ya ağır gümrük vergileri uygulanacağını belirtti. Ayrıca, Ukrayna yetkililerinin Starshield hizmetindeki aksamalara dair açıklamaları konusunda Trump, "Kısıtlandığını bilmiyorum. Böyle bir şey duymadım" dedi.

Trump'ın açıklamaları, Asya turunun hem ekonomik hem de güvenlik eksenli gündemini ve ABD yönetiminin altyapı ile ulusal güvenlik kaygılarını bir arada ele alma yaklaşımını yansıtıyor. Planlanan görüşmelerin çıktıları, nükleer silahsızlanma, İran politikası ve Ukrayna krizine dair ilerlemeyi etkileme potansiyeli taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler’deki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi’nin ardından Çin’i ziyaret edeceğini belirterek, "Orada Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğim. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de görüşebilirim" dedi.