Her onda bir derece hayati öneme sahip, karar zamanı

COP31 başkanı Murat Kurum: her onda bir derece hayati öneme sahip

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Belém 1,5 Derece Misyonu üst düzey etkinliğinde, küresel ısınma hedeflerinin uygulamaya geçirilmesinin aciliyetine dikkat çekti. Kurum, raporun mevcut politikalarla yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışını 2,6–2,9 derece aralığına taşıyabileceğini; açıklanan taahhütlerin tamamı uygulansa bile tahminlerin 1,7–2,3 derece civarında kaldığını hatırlattı ve "her onda bir derece hayati öneme sahip" değerlendirmesini paylaştı.

Belém raporu ve 1,5 derece hedefinin önemi:

Kurum, 1,5 derecenin teknik bir eşikten öte olduğunu, arkasında su, gıda, şehirler, insan sağlığı ve kalkınma imkanları bulunduğunu vurguladı. Belém Misyonu raporunun iki temel mesafe ortaya koyduğunu belirtti: bilimin gerektirdikleriyle mevcut hedefler arasındaki fark ve verilen sözlerle sahadaki uygulamalar arasındaki fark. COP31 Başkanlığı olarak önceliklerinin özellikle ikinci mesafe olduğunu söyleyen Kurum, örtü kararının yayımlandığını ve ülke önceliklerinin değerlendirildiğini açıkladı.

uygulama, finansman ve sahaya ulaşma çağrısı:

Kurum, hedeflerin finansman, teknoloji ve uygulanabilir projelerle buluşmasının gerekliliğini kaydetti. Konuşmasında, gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310–365 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiğini hatırlattı ve en kırılgan ülkelerin iklim mücadelesinin yeni borçlar altında yürütülemeyeceğini vurguladı. COP31 kapsamında geliştirilen girişimler arasında İklim Uygulama Köprüsü–BRIDGE, SURFF, Turkuaz Bağlantı Girişimi ve Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişimi yer alıyor; amaç, iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle eşleştirmek ve şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlamak olarak açıklandı.

çoğulculuk, katılım ve konferansın mirası:

Kurum, Paris'le başlayan ve sonraki COP'larda finansman, teknoloji, uyum ile kayıp ve zarar gibi konuların ele alındığını anımsatarak, iklim mücadelesinin ahlaki boyutuna değindi. Gelecek kuşakların bugün karar masalarında temsil edilmediğine dikkat çekti ve Hans Jonas'ın düşüncelerine atıfta bulundu. Ayrıca toplantılarda BM UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Müzakereler Başkanı ve Avustralya Bakanı Chris Bowen, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve COP30 CEO'su Ana Toni gibi isimlerin de söz aldığını aktardı.

Kurum, Mavi Bölge'de gözlemci kuruluşlarla açık oturumlara katıldıklarını, Liderler Zirvesi'nin siyasi iradeyi en üst düzeyde gösterdiğini ve şimdi bu iradenin müzakere masasına ve oradan da insanların hayatına dokunan sonuçlara dönüşmesi gerektiğini belirtti. Başkanlık olarak tüm tarafları dinleyip ortak zemini genişletmeye çalıştıklarını, Townhall toplantıları, Yerli Halklar Pavilyonu ve Sivil Toplum Merkezi için ücretsiz alan tahsisi gibi uygulamalarla katılımın niteliğini artırmaya yönelik adımlar attıklarını vurguladı.

Kapanışta Kurum, Belém Misyonu'nu kapanış belgesi değil, önümüzdeki dönemin çalışma belgesi olarak gördüklerini; Bakü'den Belém'e, Belém'den Antalya'ya uzanan süreçte her COP'un öncekilerin bıraktığı emaneti ilerletmesi gerektiğini söyledi ve COP31'den kalıcı bir miras bırakmak istediklerini dile getirdi. Başkanlık olarak kapılarının ve iletişim kanallarının açık olduğunu, paydaş görüşleri, eleştiriler ve önerilerle süreci güçlendirmek istediklerini ekledi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ‘BELÉM 1,5 MİSYONU’ RAPORUNUN SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA KONUŞTU.