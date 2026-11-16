Aksaray sokaklarında sıkı denetim: araçlar ve kişiler titizlikle arandı

Aksaray'ta eş zamanlı şok uygulama gerçekleştirildi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, şehir genelinde eş zamanlı bir şok denetimi yapıldı. Çalışma, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yürütüldü ve kamu düzeninin korunması ile olası olumsuzlukların önlenmesi hedeflendi.

Denetime trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçileri de katıldı. Ekipler, belirlenen birçok noktada araçları durdurarak ve şüpheli görülen şahısların üzerinden arama yaparak titiz bir kontrol gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı ve uygulama yöntemi:

Uygulamada, durdurulan araçların evrak ve teknik uygunlukları ile sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Şüpheli davranış sergileyen kişiler üzerinde de arama yapıldı ve gerekli görülen durumlarda ekipler daha detaylı inceleme gerçekleştirdi. Trafik kanununa aykırı olduğu tespit edilen araçlara ceza uygulandı.

Ele geçirilen materyaller ve sonraki adımlar:

Araç aramalarında başta bıçak ve sopa olmak üzere çeşitli materyaller ele geçirildi ve ilgili süreçler için kayıt yapıldı. Yetkililer, ekiplerin denetimlerini gece boyunca farklı noktalarda sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve vatandaşlara uygulamalara anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.

AKSARAY’DA TRAFİK VE ASAYİŞ EKİPLERİ YAPTIĞI ŞOK UYGULAMAYLA ARAÇ VE ŞAHISLARI DİDİK DİDİK ARIYOR.