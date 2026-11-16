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Birecik caddesinde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki yabancı uyruklu grup arasındaki kavga bıçaklı çatışmaya dönüştü; 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Birecik caddesinde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki yaralı

Olayın gelişimi:

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Emin Alkan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken bölgeye gelen güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından olay yerinde yapılan tedavinin ardından yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve soruşturma:

Kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görsel kayıtları ile birlikte emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve açıklama yapılması bekleniyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililer olayın nedeni ve kavgaya karışanların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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