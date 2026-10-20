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Mudanya'da motoru alev alan lüks otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Mudanya'da seyir halindeki 32 DV plakalı lüks otomobilin motorunda başlayan alevler, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:56

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya'da motoru alev alan lüks otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Mudanya ilçesinde Bursa istikametine seyir halinde olan lüks bir otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra görülen alevler sürücü ve çevredeki vatandaşlar arasında endişe yarattı. Araçta görülen plaka 32 DV olarak kaydedildi.

Sürücü ve yoldaki vatandaşlar, yangının büyümesini engellemek amacıyla yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı; bu hamle, alevlerin hızla yayılmasını geciktirdi.

Müdahale ve sonrası:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri otomobilin diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Ekipler, söndürme işleminin ardından araçta kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın kontrol altına alınmasının ardından lüks otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni hâlihazırda belirlenemedi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDAN ÇIKAN ALEVLER PANİĞE...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDAN ÇIKAN ALEVLER PANİĞE NEDEN OLDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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