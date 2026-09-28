Mudanya'da sağlıkta şiddet: meslek örgütlerinden ortak tepki

Mudanya'da sağlıkta şiddete karşı hastane önünde ortak duruş

Bursa'da sağlık meslek örgütleri, 25 Eylül 2026 Cuma günü Mudanya Devlet Hastanesi polikliniğinde görev yapan bir sağlık çalışanının hasta tarafından darp edilmesi üzerine hastane önünde bir araya geldi. Olayda çalışan, kafa travması ve el kırıkları yaşamış; saldırı sağlık camasında derin bir infial yaratmıştır.

olayın ayrıntıları:

Saldırı, poliklinikte görev yapan personele hizmet sırasında yöneltilmiş ve olayın raporlarına göre yaralanmaya neden olmuştur. Sağlık çalışanına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, katılımcılar saldırının hem bireysel mağdur üzerinde hem de sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi olumsuz etkiler doğurduğunu vurguladı. Basın açıklamasında kullanılan "Sağlıkta şiddet insanlık suçudur" pankartı, tepkilerin ortak mesajını özetledi.

örgütlerin açıklamaları ve talepleri:

Basın açıklamasına Bursa Tabip Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Türk Sağlık-Sen Bursa Şubesi, Genel Sağlık-İş Bursa Şubesi, Dev Sağlık-İş Bursa Şubesi ve Hekim Birliği Sendikası Bursa Şubesi katıldı. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, sağlık kurumlarının "korku ve şiddetle değil, güven ve şifa ile anılması" gerektiğini belirtti.

Sağlık örgütleri, yalnızca saldırıyı kınamakla yetinilmeyeceğini; güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması, riskli durumlarda hızlı müdahale mekanizmalarının devreye konması ve saldırılarda hukuki süreçlerin etkin şekilde işletilmesi taleplerini dile getirdi. Açıklamada ayrıca sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı ve saldırıya uğrayan çalışana geçmiş olsun temennileri iletildi.

Katılımcılar, sağlık çalışanlarının can güvenliği endişesi taşımadan görev yapabilmesinin hem çalışma barışı hem de hastaların güvenli sağlık hizmetine erişimi açısından hayati önemde olduğunu kaydetti.

BURSA TABİP ODASI’NIN ÇAĞRISIYLA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ, MUDANYA DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN BİR SAĞLIK ÇALIŞANININ HASTA TARAFINDAN DARBEDİLEREK AĞIR YARALANMASININ ARDINDAN HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA