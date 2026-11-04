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Arnavutköy'de popüler kafe Nevada Coffee'nin kapısı 10 gün mühürlendi

Arnavutköy Merkez'deki Nevada Coffee, kapalı alanda tütün kullanımına izin verildiği gerekçesiyle denetlendi; işletmeye 10 gün kapatma cezası verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 23:34

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Arnavutköy'de popüler kafe Nevada Coffee'nin kapısı 10 gün mühürlendi

Nevada Coffee'ye 10 gün kapatma

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nevada Coffee, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına izin verildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

İhbar ve denetim süreci:

Edinilen bilgilere göre, işletme hakkında gelen ihbar üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı ekipleri inceleme yaptı. Yapılan denetimde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verildiği tespit edilmesi üzerine işletmeye 10 gün kapatma yaptırımı uygulandı.

Bölge genelinde denetimler devam edecek:

Yetkililer, tütün ürünlerinin kapalı alanlarda tüketilmesini yasaklayan düzenlemeler kapsamında önümüzdeki günlerde Arnavutköy genelinde kafeler ve diğer umuma açık işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE FAALİYET GÖSTEREN NEVADA COFFEE, KAPALI ALANLARDA TÜTÜN VE TÜTÜN...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE FAALİYET GÖSTEREN NEVADA COFFEE, KAPALI ALANLARDA TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASINA İZİN VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE 10 GÜN SÜREYLE KAPATILARAK MÜHÜRLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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