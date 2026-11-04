Delegelerin tercihiyle yeni dönem başladı: Mustafa Pehlivan Yalova Kent Konseyi başkanı oldu

Yalova Kent Konseyi 8. dönem başkanı belirlendi

Yalova Kent Konseyi 8. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Pehlivan, yapılan oylama sonucu kent konseyinin yeni başkanı oldu. Genel kurul, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve delegelerin tercihiyle başkanlık koltuğu el değiştirdi.

seçim süreci:

Toplantıda altı aday yarıştı ve delegeler sandık başına gitti. Genel kurul, divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aday konuşmalarıyla devam etti. Adaylar, konuşmalarında ortak akıl, katılımcı yönetim ve Yalova'nın geleceğine yönelik projelerini aktardı.

İlk tur oylamasının ardından bazı adaylar yarıştan çekildi ve seçim iki aday arasında sürdü. Üçüncü tur oylamasında Mustafa Pehlivan 122 oy alırken, diğer aday Vedat Babaoğlu 64 oy aldı; böylece Pehlivan 8. dönem başkanı olarak ilan edildi.

pehlivan'ın sözleri:

Adaylığını sürdüren Mustafa Pehlivan, genel kurulun kentin ortak buluşma noktası olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: 'Burası Yalova’nın nabzının attığı bir salon. Burada alınacak kararlar çok önemli. Derneklerimiz ve temsil ettiğimiz kurumlar aracılığıyla Yalova’da yaşayan yaklaşık 320 bin insanı temsil ediyoruz. Kim kazanırsa kazansın o adayımızın arkasındayım. İnşallah çıkan sonuç hepimizin hayrına olur'

Seçim sonucuyla birlikte Kent Konseyi'nde yeni dönem başlayacak; Pehlivan'ın önümüzdeki dönemde katılımcı yönetim ve ortak akıl ilkeleri üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.

YALOVA KENT KONSEYİ 8. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA YAPILAN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE MUSTAFA PEHLİVAN, 122 OY ALARAK KENT KONSEYİ BAŞKANI SEÇİLDİ.