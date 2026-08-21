Mudanya'da tehlikeli manevra kamerada: sürücüye 90 bin lira idari ceza

kazanın görüntüleri ve ilk bilgiler:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil, manevra sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntüler kazanın oluş şeklini net şekilde ortaya koydu.

kamera kayıtları olayı nasıl gösteriyor:

Görüntülerde, sürücünün şerit değiştirme ve hız kombinasyonu nedeniyle kontrolün zayıfladığı, çarpışmanın ani gerçekleştiği görülüyor. Kayıtlar, trafikte yapılan tehlikeli manevraların yol açtığı riskleri ve araç içi/çevre güvenliği üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

yapılan inceleme ve uygulanan yaptırımlar:

Olayı inceleyen ekipler, kazaya neden olduğu belirlenen sürücüyü tespit etti. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca söz konusu otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer tehlikeli manevraların trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor; görüntüler hem olaya müdahale eden ekipler hem de trafik denetimlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

MUDANYA’DA MAKAS DEHŞETİ KAMERADA KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 90 BİN LİRA CEZA