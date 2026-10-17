Mudanya'da yağış sonrası istinat duvarı çöktü, yol güvenliği riske girdi

Mudanya'da istinat duvarı yıkıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağışların ardından, Kumyaka Mahallesi ile Tirilye istikametine giden Mudanya-Yenikaraağaç yolu yakınında bulunan bir sitenin dış alanındaki istinat duvarı çöktü. Duvara ait beton blokların bir kısmı yol kenarına ve yol üzerine düştü, olay çevrede endişeye yol açtı.

Olayın detayları:

İddialara göre çökmenin yaşandığı alan, sitenin ağaçlandırılmış ve eğimli bölgesinde yer alıyor. Yağışın zemindeki suyu artırmasıyla birlikte istinat duvarında stabilitenin bozulduğu ve beton blokların yerlerinden koparak yol kenarına ve taşıt yolu üzerine düştüğü belirtildi. Olay, bölgeyi kullanan sürücüler için anlık tehlike oluşturdu.

Risk değerlendirmesi:

Eğimli arazide bulunan ağaçların, zeminin yağış nedeniyle gevşemesi halinde devrilme riski taşıdığı vurgulandı. Ağaçların yola devrilmesi ya da yamaçtan yeni parçaların kopması, özellikle sürücüler için görüşün ve yolun kullanılabilirliğinin azalmasına neden olabilir. Bölgenin güzergâhı olarak kullanılan Mudanya-Yenikaraağaç yolu üzerinde bu tür olaylar trafikte aksamalara ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.

İnceleme ve alınması gereken önlemler:

Yıkımın ardından, istinat duvarı ve eğimli arazide gerekli incelemelerin yapılması gerektiği dile getirildi. Olası yeni kaymaları ve ağaç devrilmelerini önlemek amacıyla, bölgenin acilen değerlendirilmesi, düşen blokların temizlenmesi ve gerekli takviye çalışmalarıyla yol güvenliğinin sağlanması önem taşıyor. Yağışların devam etmesi halinde riskin büyüyebileceği uyarısı yapıldı.

BURSA’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE BİR SİTENİN DIŞ ALANINDAKİ İSTİNAT DUVARI YIKILDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA