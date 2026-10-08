Mudurnu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde Nallıhan Devlet karayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DIL 841 plakalı pikap ile karşı yönden gelen 34 MKD 962 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralılar:

Pikap sürücüsü Ahmet Cerrah (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. ise yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanlarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki ilk tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri soruşturmanın kapsamına alındı.

Tır sürücüsü A.A., ambulans içinde yaptığı açıklamada, "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi. Kaza nedenine ilişkin teknik ve adli incelemeler devam etmektedir.

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