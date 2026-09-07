Muğla Büyükşehir'ten rahim ağzı kanserine karşı aşı desteği sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi aşı kampanyasını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik adımlarını devam ettiriyor. Son yıllarda HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının artış eğiliminde olması üzerine belediye, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu aşı uygulamasına destek veriyor. Uygulama, vatandaşların erken önlem almasına imkan tanıyarak uzun vadede halk sağlığı yükünün azaltılmasını hedefliyor.

Kimler yararlanabilir:

Programdan 9-45 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar yararlanabiliyor. Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu nitelikteki HPV aşısı, bu yaş grubundaki kişilere belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor. Başvuruda bulunacakların, başvuru şartlarını taşıması gerektiği belirtiliyor.

Başvuru süreci ve iletişim:

HPV aşısından yararlanmak isteyen vatandaşların gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ilçe hizmet birimlerine başvurmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ulaşılabilir.

Belediye yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetlerinin sürekliliğine vurgu yaparak aşıya erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekiyor. Vatandaşların bilinçli başvuruları ve erken koruyucu önlemler, rahim ağzı kanserine bağlı risklerin azalmasına katkı sağlayacaktır.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’İN HPV AŞI DESTEĞİ SÜRÜYOR