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muğla jandarmasının ekim raporu: yüzlerce aranan şahıs yakalandı, birçok olayda azalma görüldü

Muğla İl Jandarma Komutanlığı 1-31 Ekim 2026'da 15 bin 299 devriyeyle 150 bin 20 şahsı, 20 bin 769 aracı kontrol etti; 496 aranan yakalandı, 131 tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

muğla jandarmasının ekim raporu: yüzlerce aranan şahıs yakalandı, birçok olayda azalma görüldü

il genelinde yoğun denetim ve arananların yakalanması:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde huzur ve güveni arttırmaya yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 15 bin 299 devriye faaliyeti yürütülürken, 150 bin 20 şahıs ve 20 bin 769 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 496 şahıs yakalandı; yakalananlardan 131’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

suç türlerine göre yakalamalar:

Yapılan aramalarda suç dağılımı şu şekilde kaydedildi: dolandırıcılık suçundan aranan 47, hırsızlık suçundan aranan 24, narkotik suçundan aranan 36, kaçakçılık suçundan aranan 11 ve diğer suçlardan aranan 378 kişi. Bu rakamlar, saha çalışmalarının ve denetimlerin hedef odaklı sürdürüldüğünü gösteriyor.

jasat'ın çalışmaları ve adli süreç:

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonlarda da önemli sonuçlar elde edildi. JASAT ekipleri tarafından yakalama kararıyla aranan 42 şahıs yakalandı; adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 35’i tutuklandı. Bu durum, organize çalışma ve istihbarat paylaşımının etkisini yansıtıyor.

olaylarda düşüş bildirildi:

Komutanlık yetkilileri, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sayesinde kasten yaralama, tehdit, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında bir azalma görüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bu tür olumlu gelişmelerin sürdürülebilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını bölge genelinde aralıksız sürdürüyor. Elde edilen veriler, sahadaki etkinliğin ve koordineli çalışmaların somut çıktıları olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA JANDARMA EKİPLERİNCE 1 AYDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 31 ŞAHIS TUTUKLANDI

MUĞLA JANDARMA EKİPLERİNCE 1 AYDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 31 ŞAHIS TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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