Muğla kültür köprüsünü Avrupa'ya uzatıyor

Muğla'nın uluslararası festival ağına katılımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin kültürel yaşamını ve festival deneyimini Avrupa ölçeğine taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Muğla, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu doğrultusunda, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından geliştirilen Festival Kentleri ve Bölgeleri için EFFE Mührü girişimine dahil oldu.

EFFE mührü Berlin'de teslim alındı:

5-6 Kasım 2026 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferansta Muğla'nın sertifikası takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi adına sertifikayı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, Avrupa Festivaller Birliği Başkanı Jan Briers'ten teslim aldı. EFFE Mührü, kültür ve sanatı destekleyen kent ve bölgeleri Avrupa ölçeğinde bir araya getirerek yerel yönetimler, festivaller ve kültür-sanat kuruluşları arasında deneyim paylaşımı ve ortak çalışmalar geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Berlin konferansında paylaşılan öncelikler:

‘Avrupa-Aidiyet Sanatı’ temasıyla gerçekleştirilen konferans, Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaklaşık 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Programda, kültür ve sanatın kentle kurduğu bağ, birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmadaki rolü masaya yatırıldı. Muğla temsilcileri, kentte düzenlenen çeşitli festivallerin deneyimlerini ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar ile gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişiminin artırılmasının önemini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Belediye yetkilileri, EFFE Mührü'nün Muğla'nın Avrupa'daki görünürlüğünü artıracağını, kentteki festival çeşitliliğinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını ve farklı ülkelerden kültür-sanat aktörleriyle yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirtiyor. Proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde deneyim paylaşımı, ortak etkinlikler ve ağ çalışmaları yoluyla somut iş birliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Başkan Ahmet Aras, bu gelişmeyi değerlendirirken EFFE Mührü'nün Muğla'nın uluslararası bağlarını güçlendireceğine ve kent kültürünü daha görünür kılacağına inandıklarını vurguladı. Müze, festival ve yerel kültür aktörleriyle yürütülecek çalışmalarda yerel dinamiklerin korunmasına ve kapsayıcı katılımın desteklenmesine özel önem verileceği belirtildi.

MUĞLA AVRUPA’NIN FESTİVAL KENTLERİ AĞIYLA BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR