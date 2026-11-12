Confy yine kupayı aldı: Altunkaya turnuvasında coşku ve rekabet

Final maçı ve sonuçlar:

Altunkaya Şirketler Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.’su düzenlenen 2026 Ramazan Altunkaya Futbol Turnuvası, yaklaşık 3 aydır süren çekişmenin ardından final maçıyla noktalandı. Sekiz takımın mücadele ettiği organizasyonun finalinde Confy Futbol Kulübü ile Altunkaya FK karşı karşıya geldi. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören karşılaşmada Confy, etkili oyununu skora da yansıtarak rakibini 4-1 mağlup etti ve 2026 yılının şampiyonu oldu.

Bu zaferle Confy Futbol Kulübü, Altunkaya grup organizasyonları tarihindeki en fazla şampiyonluk unvanını bir kez daha pekiştirdi. Maç sonunda saha içinde ve tribünlerde yaşanan kutlamalar, turnuvanın hem sportif hem de topluluk açısından taşıdığı değeri gözler önüne serdi.

Tribünlerde aile atmosferi:

Final maçında dikkat çeken unsurlardan biri, tribünleri dolduran ailelerin ve çocukların gösterdiği coşku oldu. Futbolcuların eşleri, çocukları ve yakınları soğuk hava koşullarına rağmen takımlarını büyük bir enerjiyle destekledi. Sahadaki rekabetin yarattığı tansiyon ile tribünlerdeki samimi destek arasında oluşan zıtlık, organizasyonun kutlama ve dayanışma yönünü ön plana çıkardı.

Tören ve vurgular:

Müsabakanın ardından düzenlenen törende Altunkaya Grup Genel Koordinatörü İzzettin Özel bir konuşma yaptı. Özel, son üç aydır devam eden turnuvanın kurum içindeki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmedeki rolüne vurgu yaparak finalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tören kapsamında şampiyon Confy Futbol Kulübüne kupa, finale kalan tüm takımlara ise madalyaları İzzettin Özel tarafından takdim edildi.

Turnuva, ödül töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ve saha ile tribünlerde süren kutlamalarla sona erdi. Organizasyonun düzenliliği ve katılımcılardan aldığı olumlu geri bildirimler, Altunkaya Şirketler Grubu'nun gelecekteki benzer etkinlikler için beklentileri yükseltti.

ALTUNKAYA FUTBOL ŞAMPİYONASINDA ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ