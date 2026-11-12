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Tek parça cevizden el işçiliğiyle ortaya çıkan Selçuklu desenli rahle ilgi çekiyor

Adana'da sedef ve abanoz kakmalı, Selçuklu motifli rahle, sedef ustası Osman Tavtay'ın tek parça ceviz ağacından 7 ayda el işçiliğiyle hazırladığı eser olarak Yeni Adana Müzesi'nde sergileniyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tek parça cevizden el işçiliğiyle ortaya çıkan Selçuklu desenli rahle ilgi çekiyor

Yeni Adana Müzesi'nde 'Geleneğin İzinde' sergisi

Adana'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Geleneğin İzinde' Sedef-Metal-Ahşap Oygu Naht Sergisi'nde yer alan eserler arasında, tek parça ceviz ağacından tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış bir rahle dikkat çekiyor. Sergide hat sanatçısı Mesut Dikel ile sedef ustası Osman Tavtay'ın çalışmaları sergileniyor ve toplam 66 eser ziyaretçilere sunuluyor.

Tek parçadan çıkan zarafet:

Usta Osman Tavtay tarafından yaklaşık 7 ay süren çalışmayla ortaya çıkarılan rahle, temelde tek parça ceviz ağacından imal edildi. Kakma bölümlerinde ise abanoz ağacı ve kemik dokuları kullanıldı; abanoz ve kemik kombinasyonuyla klasik usulde köşe detayları oluşturuldu. Eserin dış yüzeyi tamamen el oyması Selçuklu desenleri ile bezenmiş, ayrıca bağ ve sedef kakmalarla zenginleştirilmiş olması göze çarpıyor.

Tavtay, çalışmasıyla ilgili olarak, 'Rahle çalışmamız, tek bir parça ceviz ağacının tüm aşamaları tamamen elle işlenerek hazırlanmış özel bir eserdir' ifadelerini kullandı. Eserin tüm aşamalarının tek bir usta tarafından gerçekleştirilmiş olması ve ikinci bir elin değmemiş olması vurgulandı.

Gelenekten geleceğe sunum:

Rahle, hiçbir endüstriyel uygulama görülmeden, tamamen doğal gomalak cilası ile kaplandı. Tavtay, daha önce benzer iki çalışma yaptığını, ancak rahle formunu ilk kez denediğini ve eserini tek parçadan çıkarma hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yaklaşım, geleneksel işçilik ve el sanatları geleneğinin sürekliliğini gösteriyor.

Hat sanatçısı Mesut Dikel ise sergide farklı malzemelerin bir araya getirildiğini, eserleri kendilerinin yazıp çizdiğini ve elde kestiklerini belirterek, 'Bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter' sözleriyle uzun yıllara dayanan ustalık geleneğinin sürdüğünü ifade etti. Dikel ayrıca sergide sedef ile metalin harmanlandığı farklı konsept çalışmalardan söz etti.

Sergideki rahle ve diğer eserler, geleneksel kakma, oyma ve hat sanatının bir araya getirildiği örnekler sunuyor. 'Geleneğin İzinde' sergisi, Yeni Adana Müzesi'nde 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebiliyor.

ADANA&#039;DA TEK PARÇA CEVİZ AĞACINDAN YAKLAŞIK 7 AYDA TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE HAZIRLANAN ÖZEL RAHLE...

ADANA'DA TEK PARÇA CEVİZ AĞACINDAN YAKLAŞIK 7 AYDA TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE HAZIRLANAN ÖZEL RAHLE, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA AÇILAN "GELENEĞİN İZİNDE" SERGİSİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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