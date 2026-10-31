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Muğla'da 31 ekimde görevleri sona erecek helikopter ekiplerine teşekkür ziyareti

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 31 Ekim'de görevleri sona erecek Milas Beçin ve Marmaris Çetibeli helikopter ekiplerine teşekkür belgeleri sundu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da 31 ekimde görevleri sona erecek helikopter ekiplerine teşekkür ziyareti

Muğla'da helikopter ekiplerine teşekkür ziyareti

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan hava aracı personelini ziyaret etti ve emekleri için teşekkür belgeleri takdim etti.

Görev süreleri ve kapsam:

Bölgedeki Milas ve Marmaris dışında kalan hava araçlarının görev süresi 15 Ekim tarihinde sona ermiş; Milas Beçin ve Marmaris'te konuşlu helikopterlerin pilot ve yardımcı personelinin görev süresi ise 31 Ekim tarihinde sona erecek şekilde planlandı.

Teşekkür belgeleri ve program:

Ziyaret kapsamında Marmaris Çetibeli ve Milas Beçin Denizcik Depoda konuşlu olarak görev yapan hava aracı personeline teşekkür belgeleri verildi. Programa OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan de eşlik etti.

Mustafa Ülküdür, ekiplerin 2026 yılında yangınla mücadelede gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, personelin katkılarının bölge güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

MUĞLA BÖLGE SİNDE ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÖREV YAPAN HELİKOPTERLERİN BİR...

MUĞLA BÖLGE SİNDE ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÖREV YAPAN HELİKOPTERLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN GÖREVİ 15 EKİM’DE SONA ERMİŞTİ. 31 EKİM TARİHİNDE GÖREVLERİ SONA ERECEK.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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