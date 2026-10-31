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Beylikdüzü'nde drift iddiası: park halindeki üç araca çarpıp kaçtı

Beylikdüzü'nde drift yaptığı iddia edilen 34 KSL 99 plakalı otomobil park halindeki üç araca çarpıp kaçtı; motosikletli bir görgü tanığı peşinden gitti, sürücü yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beylikdüzü'nde drift iddiası: park halindeki üç araca çarpıp kaçtı

olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre drift yaptığı bildirilen 34 KSL 99 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücünün olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yerde plakaya ait parçalar bulunduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu araç sahibi kısa sürede yakalandı. Yetkililer, kazada yaralanan olmadığı ve çarpan üç aracın ağır hasar gördüğünü açıkladı; yakalanan sürücünün ise gözaltına alındığı belirtildi.

görgü tanıkları ve görüntüler:

Olay anını gören bir motosikletlinin, kaçan sürücüyü fark ederek peşine taktığı ve yaşananları saniye saniye kaydettiği ifade edildi. Ortaya çıkan görüntülerde sürücünün hızla uzaklaştığı ve motosikletlinin takip ettiği anlar yer alıyor.

Meydana gelen maddi hasar ve araç sahibinin tepkisi de kameraya yansıdı. Otomobili iki gün önce eşinin doğum günü hediyesi olarak aldığını söyleyen Muhammet Yeni, "Alkollüymüş arkadaşlar. Burada 3 - 4 tane araca çarptılar. Bizim aracımız zaten pert oldu. Aracı alalı daha 2 gün oldu. Eşime doğum günü hediyesi almıştım. O da bu hale getirdi aracı. Gördüğünüz gibi pert oldu araba. Alkollü sürücü drift yaparken zaten olay gördüğünüz gibi. Kaçarken polisler yakalamış. Polisler şahsı alırken de direnmiş zaten" şeklinde konuştu.

Abisinin aracının hasar gördüğünü anlatan Yahya Berkay Kesici ise, "Ben balkondaydım o sırada bir gümbürtü koptu. Bir lastik sarma sesi duyduk. Buradaki de abimin arabası. Burada sağ olsun genç arkadaşlar hemen telefonla kayıtlar aldılar. Plakayı alabildik. Sonra şahıslar kaçmış. İki kişilermiş. Şu anda da durumu bu. Polisler resimleri çekti. İnsanların telefonlarını aldı. Haber bekliyoruz" dedi.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde fotoğraf ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olası trafik suçları ile ilgili işlemlerin devam edeceğini bildirdi. Olayda kullanıldığı iddia edilen aracın plakası ve tanık beyanları soruşturmanın ana unsurları arasında yer alıyor.

Beylikdüzü&#039;nde drift yapan sürücü park halindeki 3 otomobile çarpıp kaçtı

Beylikdüzü'nde drift yapan sürücü park halindeki 3 otomobile çarpıp kaçtı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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