Kayıtsız vinç palamut avında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Kaza anı ve yaşananlar:

Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de gerçekleşen kazada, palamut avı sırasında ağları tekneye çeken vinç sisteminin devrilmesi sonucu teknedeki ekip zor anlar yaşadı. Olayda dört balıkçı yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı hayatını kaybetti. Kaza anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza sonrası yürütülen teknik ve adli incelemelerde, teknedeki vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, makine mühendisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı eşliğinde Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı’nda teknede ayrıntılı inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tekne kaptanı, tekne donatanı ve vinç operatörünün şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi; teknede bulunan tayfaların ifadeleri ise tanık olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON’DA BALIKÇI TEKNESİNDE VİNÇ SİSTEMİNİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN ARDINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE, TEKNEDEKİ VİNÇLERİN DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİNDE KAYITLI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ.