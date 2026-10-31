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Gerede'de hayır müzayedesinde iki otomobil cami inşaatına 410 bin lira sağladı

Gerede'de Hacı Sadık Camii için düzenlenen hayır müzayedesinde bağışlanan Renault 12 ve Hyundai Excel açık artırmada toplam 410 bin liraya satıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gerede'de hayır müzayedesinde iki otomobil cami inşaatına 410 bin lira sağladı

müzayede detayları:

Gerede ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda, Hacı Sadık Camii'nin inşaatına katkı sağlamak amacıyla bir hayır müzayedesi düzenlendi. Etkinlikte hayırseverler tarafından bağışlanan araçlar açık artırmaya çıkarıldı.

araç satışları ve alıcılar:

Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin organize ettiği müzayedede Renault 12 marka otomobil Özcan Döğer tarafından 200 bin lira'ya, Hyundai Excel marka otomobil ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin lira'ya satın alındı.

gelirin kullanımı:

İki aracın satışından elde edilen toplam 410 bin lira gelirin, Hacı Sadık Camii'nin inşaatında kullanılacağı belirtildi.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE HACI SADIK CAMİİ’NİN İNŞAATINA DESTEK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYIR...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE HACI SADIK CAMİİ’NİN İNŞAATINA DESTEK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYIR MÜZAYEDESİNDE, BAĞIŞLANAN İKİ OTOMOBİL TOPLAM 410 BİN LİRAYA SATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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