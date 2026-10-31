Odunpazarı'nda parkta traktör lastiği yangını paniğe yol açtı

olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Polat Bey Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen genç şahıslar park içinde bulunan bir traktör lastiğini ateşe verdi.

Alevin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuç:

Polis ekiplerini gören gençler koşarak bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

ESKİŞEHİR'DE KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN GENÇ ŞAHISLAR TARAFINDAN PARKTA TRAKTÖR LASTİĞİ YAKILARAK ÇIKARILAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.