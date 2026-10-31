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Hastanede kızını öldürmeye kalkışan baba özel harekat operasyonuyla tutuklandı

Adana'da cinsel istismar şikayeti sonrası hastanede kızını öldürmeye çalıştığı belirtilen M.D., özel harekatın operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hastanede kızını öldürmeye kalkışan baba özel harekat operasyonuyla tutuklandı

Hastanede kızını öldürmeye kalkışan baba tutuklandı

Olayın başlangıcı:

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde oturan genç E.D., cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede silahla müdahale ve arama çalışmaları:

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çıkarıp kızını öldürmek amaçlı hareket etti. Polis ekipleri genç kızı hızla kurtarıp hastane içinde koruma altına aldı. Şüpheli, hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girip izini kaybettirdi.

Özel harekatın operasyonu ve adli süreç:

Gece boyunca polis ve hastane güvenlik görevlileri tarafından aranan M.D.'nin, sabah saat 07.00 civarında hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Yapılan çağrılara teslim olmak yerine ateş açması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası genç kız devlet koruması altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OLAYIN YAŞANDIĞI ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.

OLAYIN YAŞANDIĞI ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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