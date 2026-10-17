Sinop'ta genç biyolog adayları laboratuvar deneyimlerini yerinde gördü

Sinop Üniversitesi'nde oryantasyon ziyareti:

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen oryantasyon ve tanıtım etkinliği kapsamında bölüm araştırma laboratuvarlarını ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin üniversitenin bilimsel altyapısını yakından tanıması amacıyla planlandı.

Laboratuvar tanıtımı ve yürütülen çalışmalar:

Akademik danışmanları Prof. Dr. Elif Tezel Ersanlı eşliğindeki programda, laboratuvar sorumlusu öğretim üyeleri yürütülen bilimsel çalışmalar, devam eden projeler ve sunulan araştırma olanakları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Öğrenciler laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanlarını yerinde görme fırsatı buldu.

Öğrenci katılımı ve amaçlanan kazanımlar:

Etkinlik, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak ve araştırmacı yönlerini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Program sırasında öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı ve ziyaret, uygulamalı eğitime yönelik ilk adım olarak tamamlandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ, DÜZENLENEN ORYANTASYON VE TANITIM ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BÖLÜM ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINI ZİYARET ETTİ.