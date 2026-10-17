Uludağ'da beyaz örtü sezon umudunu canlandırdı

ilk kar ve bölgesel etkileri:

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağda sezonun ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirveye yakın bölgelerde etkili olan yağış, özellikle oteller bölgesi ve zirve hattında beyaz örtü oluşturdu. Bursa kent merkezinde etkisini artıran serin hava, yüksek kesimlerde sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesine neden oldu.

doğal görüntüler ve ziyaretçi ilgisi:

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar, yüksek kesimleri ve ormanlık alanları kartpostallık görüntülere dönüştürdü. Kayak meraklıları ve fotoğrafçıların dikkatini çeken beyaz örtü, bölgedeki panoramayı farklı bir görünüme kavuşturdu. Yerel halk ve günübirlik ziyaretçiler, manzaranın yarattığı ilgiyle sosyal alanlarda fotoğraf paylaşımları yaptı.

turizm sektörünün beklentileri ve saha gözlemi:

Bölgede faaliyet gösteren işletmeciler ve turizmciler, ilk karı olumlu karşıladı ve kış sezonu hazırlıklarını hızlandırdı. Uludağ Kayak Merkezi'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Melih Çınar gözlemlerini şöyle aktardı: "Sezon yavaştan açılıyor, öğleden sonra 1-2 santimetre kar gösterirken gece 19-20 santimetreye kadar çıkıyor. İnşallah sezonumuz yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Temennimiz geçen seneye göre sezonun daha erken açılması ama bekliyoruz bakalım. Geçen sene kişi sayısı olarak rekor kırdık, her sene daha iyiye gidiyor bu senede öyle olacağını düşünüyorum".

Çınar'ın verdiği ölçümler, sabah saatlerinde pistlerde gözlemlenen ilk kar kalınlıklarına işaret ediyor. Kar yağışının devam etmesi halinde pistlerdeki kar tabakasının artması ve kayak imkanlarının genişlemesi bekleniyor.

meteorolojik uyarılar ve güvenlik çağrısı:

Meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşük seyretmesinin beklendiğini belirtti. Sürücüler için buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Bölge yollarında tedbirli sürüş ve zincir kontrolü gibi önlemler tavsiye ediliyor.

Ayrıca, kayak sever Bursalılar Uludağ'ın online kameralarının bir an önce aktif hale getirilmesini talep etti; kameraların çalışır duruma gelmesiyle ziyaretçiler, kar durumunu uzaktan takip edebilecekleri için planlama kolaylığı elde edecek.

Uludağ'a düşen sezonun ilk karı, kış turizmi hazırlıklarının hız kazandığı bir dönemde kayak ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ'DA SEZONUN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ZİRVEYE YAKIN BÖLGELERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.