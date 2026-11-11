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Muğla'da bağışçı ailelerine vefa ziyareti

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, bağışçı ailelerini evlerinde ziyaret edip teşekkür ederek toplumsal farkındalığı vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da bağışçı ailelerine vefa ziyareti

Muğla'da bağışçı ailelerine vefa ziyareti

Muğla'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışında bulunarak başkalarına yaşam umudu olan bağışçı yakınları evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretleri Muğla İl Sağlık Müdürlüğü düzenleyerek, bağış yapan ailelere teşekkür ve destek iletildi.

ziyaret edilen ailelerin durumu:

Program çerçevesinde Menteşe ilçesinde beyin kanaması sonucu oğlunu kaybeden ve evladının tüm organlarını bağışlayan anne ile Ortaca ilçesinde hayatını kaybeden eşinin tüm organlarını bağışlayan bir vatandaşın aileleri evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelerin yaşadığı acı anılırken, yaptıkları bağışın başka hayatlara umut olduğu vurgulandı.

ziyaret heyeti ve verilen mesaj:

Ziyaretlere Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sare Arslan, Ortaca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyhan Şimşek ve Organ, Doku Nakil ve Diyaliz Hizmetleri Birimi Sorumlusu Ufuk Özlem Keskin katıldı. Yetkililer, ailelere teşekkür ederek organ bağışının önemine dikkat çekti ve konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirtti.

Ziyaretler boyunca ailelerin gösterdiği insani tutum takdirle karşılandı; yetkililer, kayıpların yarattığı acının farkında olduklarını ifade ederek bağışların başkalarına ikinci bir hayat sunduğunu hatırlattı. Etkinlik, hem şehit edilen sevdiklerinin anılmasına hem de toplumda organ bağışı bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Muğla'daki bu girişim, Organ Bağışı Haftası sürecinde hem devlet kurumlarının hem de yerel yöneticilerin ailelerle bir araya gelerek şükran ve farkındalık mesajı vermesinin somut bir örneği oldu.

MUĞLA’DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA, ORGAN BAĞIŞINDA BULUNARAK BAŞKA HASTALARA...

MUĞLA’DA 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA, ORGAN BAĞIŞINDA BULUNARAK BAŞKA HASTALARA YAŞAM UMUDU OLAN BAĞIŞÇILARIN AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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