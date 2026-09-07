Muğla'da kapsamlı müdahale sonrası yangının enerjisi azaldı

Yangına müdahale:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde sabah erken saatlerde başlayan ve sonrasında Ula Armutçuk Mahallesi'ne ulaşan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının çıktığı nokta, Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesi olarak kaydedildi.

Havadan ve karadan güç:

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edildi. Yangına müdahalede 15 helikopter ve 7 uçak ile havadan; 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç ve 1 TOMA ile karadan yoğun ekipler görev alıyor.

Söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin hem karadan hem havadan yürüttüğü koordineli müdahale sonucunda yangının enerjisinin düştüğü bildirildi. Bölgede halen söndürme, soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor; ekipler alevlerin yeniden canlanmaması için hassas noktaları takip ediyor.

MUĞLA’DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ