Muğla'da seferberlik: ihmalleri azaltma hedefi

Muğla'da kapsamlı farkındalık kampanyası

Uluslararası Çevre İletişim Derneği yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı Muğla'da toplumun farklı kesimlerini kapsayan yeni bir çalışma başlattı. Dernek Başkanı Sevda Güner, yangınlarla mücadelenin yalnızca müdahaleye dayalı olmaması gerektiğini; asıl başarının, günlük yaşamda yapılan küçük ihmallerin değiştirilmesiyle sağlanacağını vurguladı.

Risklerin kaynağına dönük yaklaşım:

Güner, Bodrum'da yaptığı açıklamada yangın önleme stratejisinin iki ayağı olduğunu belirtti: birincisi, yangınların çıkış nedenlerinin önceden engellenmesi; ikincisi ise çıkan yangınlara hızlı müdahale edilmesi. Dernek, risk analizi kapsamında Çanakkale, Muğla, İzmir ve Antalya'yı öncelikli bölge olarak değerlendirdiğini aktardı.

Güner, insan kaynaklı ihmallerin yangınlarda belirleyici olduğunu söyleyerek tarım arazilerinde anız yakılmasının, biçerdöver kaynaklı kıvılcımların, elektrik hattı sorunlarının, orman içlerinde sigara içilmesinin ve kontrolsüz ateş yakılmasının başlıca riskler olduğunu ifade etti. Özellikle sıcak dönemlerde bu davranışların büyük felakete dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Kampanya uygulama alanları ve hedef kitle:

Hazırlanan farkındalık projesi sadece toplantı ve bilgilendirmelerle sınırlı kalmayacak. Belediye otobüsleri, otoparklar, pazar yerleri ve tekne turlarında uyarıcı mesajlar yayınlanacak; kırsal bölgelerde çiftçilere anız yakılmaması ve tarımsal faaliyetlerde ateş kullanımına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yapılacak. Kent merkezlerinde yaşayanların da doğada geçirdikleri zaman sırasında risklere karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerde kullanılacak 'Ceylan' ve 'Sincap' karakterleri, 'Orman Dedektifi' konseptiyle küçük yaşlardan itibaren yangın önleme kültürünü aşılamayı amaçlıyor. Çalışmalar Bodrum'un yanı sıra Marmaris, Göcek, Fethiye ve Dalaman gibi ilçelerde de gerçekleştirilecek.

Güner, topluma ulaşmada sanatçıların etkisine de dikkat çekerek konserler öncesinde izmaritlerin yere atılmaması, açık alanda mangal yakılmaması ve doğaya duyarlı davranışlar konusunda kısa uyarılar yapılmasının kampanyaya önemli katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca, farkındalık çalışmalarının uzun soluklu tutulmasının gelecek yıllarda yangın sayısını azaltma amacına hizmet edeceğini belirtti.

Sonuç olarak, derneğin yaklaşımı ihmallere odaklanan ve saha temelli iletişimle toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen bir model sunuyor. Hem önleyici davranış değişikliği hem de çıkan yangınlara erken müdahale önemsendiği için kampanyanın etkisinin düzenli uygulama ve kurum koordinasyonuyla ölçümlenmesi bekleniyor.

MUĞLA’DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI SEFERBERLİK: HEDEF İHMALLERİ AZALTMAK