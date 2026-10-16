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Muğla’da Sıtkı Davut Koçman anısına lokma ve mevlit düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Meydanı'nda Sıtkı Davut Koçman anısına lokma hayrı ve mevlit düzenleyerek vatandaşlarla birlikte dua edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğla’da Sıtkı Davut Koçman anısına lokma ve mevlit düzenlendi

Muğla’da Sıtkı Davut Koçman anısına lokma ve mevlit düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin önemli isimlerinden Sıtkı Davut Koçman anısına Kurşunlu Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı ve mevlit okutuldu. Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, anma programında merhum için dualar etti.

program detayları:

Belediye tarafından düzenlenen organizasyonda lokma dağıtımı gerçekleştirildi ve ilahi ile mevlit okunarak anma gerçekleştirildi. Kurşunlu Meydanı'ndaki program, kent sakinlerinin katılımıyla ortak bir anma ve paylaşma etkinliği şeklinde sürdü.

toplumsal yansımalar:

Programa katılanlar, yapılan hayır vesilesiyle Sıtkı Davut Koçman’ın anısını yad etti ve dualarla anma törenine destek verdi. Etkinlik, hem anma hem de toplum içinde dayanışma mesajı niteliği taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, anma programlarının toplum belleğini canlı tutma ve ortak değerleri hatırlatma açısından önemine vurgu yaptı. Etkinlik, Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleşen sade ama yoğun katılımlı bir tören olarak tamamlandı.

MUĞLA’DA SITKI DAVUT KOÇMAN ANISINA LOKMA HAYRI VE MEVLİT OKUTULDU

MUĞLA’DA SITKI DAVUT KOÇMAN ANISINA LOKMA HAYRI VE MEVLİT OKUTULDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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