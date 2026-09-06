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Muğla'da Ula yolunda zincirleme kaza ulaşımı tek şeride düşürdü

Ula kavşağı yakınında zincirleme kaza nedeniyle Muğla-Antalya yolunda tek şeride düşüş yaşandı; Marmaris ve Fethiye yönünde kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da Ula yolunda zincirleme kaza ulaşımı tek şeride düşürdü

Ula kavşağı yakınında zincirleme kaza

Muğla-Antalya karayolu üzerinde, Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Ula kavşağına iniş esnasında gerçekleşti ve Marmaris ile Fethiye istikametine giden güzergâhı etkiledi.

kazaya karışan araçlar ve zarar:

Olayda 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil) ve 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu ve iki kişi hafif yaralandı.

ulaşım ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri çalışarak yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Bu düzenleme nedeniyle karayolunda Marmaris ve Fethiye yönünde uzun kuyruklar oluştu; sürücüler ve yolcular trafiğin açılmasını bekledi.

MUĞLA-ANTALYA KARAYOLU ULA KAVŞAĞINA YAKIN BÖLGEDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI SONRASI...

MUĞLA-ANTALYA KARAYOLU ULA KAVŞAĞINA YAKIN BÖLGEDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI SONRASI MARMARİS VE FETHİYE İSTİKAMETİNE GİDEN ARAÇLAR KAZA NEDENİYLE KAPANAN YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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