Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale: yangın kontrol altında

Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale detayları:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile bölgeye müdahale edildi. Çalışmalara ayrıca 85 teknik personel ve yangın işçileri katıldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangın kontrol altına alınmış olup, yetkililer tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya'da ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı