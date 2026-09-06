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Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale: yangın kontrol altında

Kepez Kızıllı'daki orman yangını, 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz ve yaklaşık 85 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale: yangın kontrol altında

Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale detayları:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile bölgeye müdahale edildi. Çalışmalara ayrıca 85 teknik personel ve yangın işçileri katıldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangın kontrol altına alınmış olup, yetkililer tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya&#039;da ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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