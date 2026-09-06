Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale: yangın kontrol altında

Kepez Kızıllı'da alevlere hızlı müdahale:
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Müdahale detayları:
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile bölgeye müdahale edildi. Çalışmalara ayrıca 85 teknik personel ve yangın işçileri katıldı.
Soğutma çalışmaları sürüyor:
Yangın kontrol altına alınmış olup, yetkililer tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Antalya'da ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı
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