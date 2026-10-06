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Muğla'da üniversitelilere sabah çorbası uygulaması devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde günde yaklaşık 500 öğrenciye çorba ikramını sürdürüyor; bugüne dek 417 bin 675 kişi yararlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla'da üniversitelilere sabah çorbası uygulaması devam ediyor

Muğla büyükşehirden üniversite yerleşkesinde çorba ikramı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine yönelik çorba ikram hizmetini sürdürüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde konuşlu çorba ikram aracıyla yürütülen uygulama, yerleşke içinde sabah saatlerinde öğrencilerle buluşuyor.

hizmetin kapsamı ve sunulan çeşitler:

Haftanın beş günü gerçekleştirilen hizmetle her gün farklı lezzetler sunuluyor. Ezogelin, mantar, domates, tavuk ve tarhana çorbaları öğrencilerin tercihine göre ikram ediliyor. Hizmet kapsamında günlük yaklaşık 500 öğrenci çorba alıyor ve ekipler yoğun saatlerde düzenli dağıtım yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar çorba ikram aracı ile toplam 417 bin 675 kişiye çorba ikram etti ve uygulamanın düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

belediyenin öğrencilere yönelik destekleri:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilerin kentte kendilerini evlerinde hissetmeleri için ulaşımdan eğitime kadar birçok alanda destek verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, "Sabah saatlerinde üniversite yerleşkemiz içerisinde derslerine giden öğrencilerimize çorba ikram ediyoruz. Sıcacık bir çorba ile karşıladığımız, özellikle kahvaltısını yapamayan öğrencilerimizin derslerine daha zinde girmelerini amaçlıyoruz. Her gün farklı bir çorba ikram ettiğimiz, güne sıcak bir çorba ile başlayan öğrencilerimizin kendilerini biraz olsun evlerinde hissetmeleri bizleri de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik olarak her zaman yanındayız. Ulaşımda 1 TL, kırtasiye, eğitim desteği, çorba ikramı ve diğer hizmetlerimizle onların eğitim hayatı boyunca yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye yetkilileri, çorba ikramının öğrencilere yönelik sosyal destek paketinin parçası olduğunu ve önümüzdeki dönemde de benzer uygulamaların sürdürülmesinin planlandığını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ÇORBA İKRAMI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ÇORBA İKRAMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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