Muğla'da yeni adli yıl: adaletin ölçüsü güven ve masumun korunması

Muğla'da 2026-2027 adli yıl açılışı

2026-2027 adli yılı açılışı Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, adaletin toplumda oluşturduğu güvene dikkat çekti ve yargı mensuplarının ortak sorumluluğunu vurguladı.

adaletin yükümlülüğü:

Kayaközü, adaletin sadece suçlunun cezalandırılması olmadığını, aynı zamanda masumun korunması ve mağdurun hakkının gözetilmesi olduğunu söyledi. Başsavcı, yargının başarısını dosyaların hızla sonuçlandırılmasıyla ölçmenin eksik bir yaklaşım olduğunu belirterek asıl başarının vatandaşın adliyeden hakkının gözetildiği duygusuyla ayrılması olduğunu ifade etti. Adaletin gerçek gücü, toplumda oluşturduğu güvendir sözleri törene katılanların dikkatini çekti.

katkı, anma ve bağlılık:

Kayaközü, adalet hizmetlerine katkı sağlayan hâkimlere, cumhuriyet savcılarına, avukatlara, adliye personeline, kolluk görevlilerine ve bilirkişilere teşekkür etti ve görevleri başında hayatını kaybeden yargı mensuplarını andı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda cumhuriyete, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne bağlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini belirten Başsavcı, yeni adli yılın ülkeye, millete ve Muğla’ya adalet, huzur ve güven getirmesini diledi.

MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCISI NECATİ KAYAKÖZÜ