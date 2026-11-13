Muğla'dan COP31'e taşınan yerel iklim eylemi ve uluslararası iş birlikleri

Muğla, COP31'de yerel eylemleri uluslararası platforma taşıdı

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye pavilyonlarında düzenlenen oturumlarda yerel düzeyde yürütülen iklim çalışmaları ve kentlerin sürdürülebilir geleceğine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Aras, kent düzeyindeki uygulamaların uluslararası hedeflerle uyumlu şekilde yürütülmesine vurgu yaptı.

AB pavilyonunda yerel dayanıklılık ve uygulama deneyimleri:

Avrupa Birliği Pavilyonu'nda düzenlenen 'Uygulamada Dirençli Kentler: İklime Dirençli Kentsel Gelecek İçin Yerel Eylem, Uyum ve Ortaklıklar' başlıklı oturumda Avrupa Komisyonu, Avrupa Bölgeler Komitesi, ICLEI ve farklı yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi. Oturumda Ahmet Aras, iklim değişikliğine uyum ile karbon emisyonlarının azaltılmasının eş zamanlı ele alınması gerektiğini belirterek, Muğla'nın hedefleri ve uygulama önceliklerini aktardı.

Muğla'nın hedefi olarak öne çıkan 2050 iklim nötr kent hedefi, Aras tarafından COP31 katılımcılarına anlatıldı. Aras, uluslararası iklim politikalarının yerelde somut projelere dönüştürülmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Muğla'nın uygulamalarında yer alan finansman planları da dikkat çekti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile geliştirilen 63 milyon avroluk finansman paketi kapsamında su kayıplarının azaltılması, altyapının güçlendirilmesi ve akıllı su yönetimi öncelikleri arasında sayıldı. Ayrıca orman yangınları, sel ve aşırı sıcaklıklar için erken uyarı sistemleri kurma çalışmaları ile Bodrum kıyılarında karbon tutma kapasitesine sahip deniz çayırlarının haritalandırılmasının sürdüğü aktarıldı.

BM Türkiye pavilyonu ve bölgesel iş birliği vurgusu:

Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen 'Belediye Diyaloglarından COP31'e: Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm' başlıklı oturumda Aras, Muğla ve Gaziantep örneklerini paylaştı. Oturum, Birleşmiş Milletler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, UCLG-MEWA, ICLEI, WALD ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirildi ve COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu tarafından desteklendi.

Aras, belediyelerin sadece kararları uygulayan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini, karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmelerinin önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Muğla'da ve Gaziantep'te yürütülen politika diyaloglarının sonuçlarının COP31'e taşındığına dikkat çekti.

29 Eylül 2026 tarihinde Muğla'da düzenlenen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu toplantısında kıyı ve kentsel dirençlilik, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, turizmin çevresel etkileri ve doğa temelli çözümler ele alındı. Gaziantep'te gerçekleştirilen toplantıda ise yeşil sanayi dönüşümü, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı yerel kalkınma önceliklendirildi.

Muğla öncülüğünde hazırlanan 'İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri için Muğla Deklarasyonu'nun 50 kent ve bölgesel kurum tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Aras, UCLG, MedCities, ICLEI ve Eurocities gibi ağlarla yürütülen iş birlikleri ile Nice, Barselona ve Korsika gibi kentlerle geliştirilen ortak projelerin önemine değindi. Bu kapsamda Barselona'nın 2030 kentsel ağaçlandırma girişiminin yerel koşullara uyarlanması ve Posidonia deniz çayırlarının korunmasına dayalı projeler örnek olarak sunuldu.

Aras, yerel iklim eylemlerinin güçlendirilmesi için dört temel önceliğe işaret etti: çok düzeyli iklim yönetişimi, iklim finansmanına erişim, adil ve kapsayıcı dönüşüm ve kentler arası iş birliğinin güçlendirilmesi. Muğla ve Gaziantep'te elde edilen politika diyalogu çıktılarının ortak bir 'Yerel İklim Eylemi Çağrısı' altında birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Son olarak Aras, COP31'in bilgi ve deneyim paylaşımı, başarılı uygulamaların çoğaltılması ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, konferansın Türkiye'de düzenlenmesinde emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS COP31’DE AB VE BM TÜRKİYE PAVİLYONLARINA KATILDI