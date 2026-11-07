Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,8762 -0,53%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.575,56 -0,83%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 97,76 -0,54%
--°

Komşu belediyelerden dayanışma ziyareti: Ertaş Ayvalık belediyesinde

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Mesut Ergin’i ziyaret edip yerel işbirlikleri ve Edremit'in il olması konusunu görüştü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 05:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Komşu belediyelerden dayanışma ziyareti: Ertaş Ayvalık belediyesinde

Edremit heyeti Ayvalık belediyesinde

Balıkesir’in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Zafer Abdi Gökçen de hazır bulundu.

Görüşmede ele alınan konular:

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada iki komşu ilçe arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Taraflar, ortak projeler ve işbirliği alanlarında fikir alışverişinde bulunarak, Edremit'in son dönemde kamuoyunda tartışılan il statüsü meselesinin getirebileceği olası uygulamalar üzerine değerlendirmeler yaptı.

Başkan Ergin'in değerlendirmesi:

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş ve Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci’yi belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle ve ileride yapılabilecek işbirliklerine ilişkin olumlu bir atmosfer oluşmasıyla sona erdi.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI ERTAŞ’TAN AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN’E ZİYARET

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI ERTAŞ’TAN AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN’E ZİYARET

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ateş çemberinde istikrar: bakan Ersoy’un turizm krizini yönetme stratejisi
images

Trump'tan beyaz sarayda görev değişikliği: Stephen Miller özel kalem müdürü oldu
images

Enerjide bağımsızlığa odak: 2030'da enerji kaynaklı cari açık hedefi sıfırlanaca...
images

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars-Selim kavşağında alevlenen otomobil kullanılamaz hale geldi

Ayvalık'ta kadın inisiyatifi taleplerini iletti, Mesut Ergin desteklerini yineledi

Belediye çalışanlarına erken teşhis bilinci: Ayvalık'ta kanserle mücadele eğitimi

Bursa'da gece yarısı silah sesleri: eğlence mekanına uzun namlulu saldırı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt