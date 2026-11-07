Komşu belediyelerden dayanışma ziyareti: Ertaş Ayvalık belediyesinde

Edremit heyeti Ayvalık belediyesinde

Balıkesir’in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Zafer Abdi Gökçen de hazır bulundu.

Görüşmede ele alınan konular:

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada iki komşu ilçe arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Taraflar, ortak projeler ve işbirliği alanlarında fikir alışverişinde bulunarak, Edremit'in son dönemde kamuoyunda tartışılan il statüsü meselesinin getirebileceği olası uygulamalar üzerine değerlendirmeler yaptı.

Başkan Ergin'in değerlendirmesi:

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş ve Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci’yi belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle ve ileride yapılabilecek işbirliklerine ilişkin olumlu bir atmosfer oluşmasıyla sona erdi.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI ERTAŞ’TAN AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI ERGİN’E ZİYARET