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Trafoya çarpan çekici TEM otoyolunda aydınlatmayı söndürdü, üç kişi yaralandı

Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent'te 23.15'te zincirleme kaza: 34 MFK 596 plakalı otomobil, 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 02:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafoya çarpan çekici TEM otoyolunda aydınlatmayı söndürdü, üç kişi yaralandı

Trafoya çarpan çekici TEM otoyolunda aydınlatmayı söndürdü, üç kişi yaralandı

Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Olayda, bir otomobilin çekiciye çarpması sonucu savrulan çekici başka bir otomobile ve yol kenarındaki trafoya çarparak durdu; trafodaki ağır hasar nedeniyle otoyol aydınlatmasının büyük bölümü söndü.

Kazanın oluş biçimi ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halindeki 34 MFK 596 plakalı otomobil, önündeki 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici yol kenarında bulunan başka bir otomobile ve trafoya çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Otoyoldaki yansıma ve müdahale süreçleri:

Trafonun ağır hasar alması sonucu TEM Otoyolu'ndaki aydınlatma ışıklarının büyük bölümü sönünce güvenlik önlemleri artırıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı; bu durum bölgedeki araç kuyruklarının kilometrelerce uzamasına neden oldu ve kuyruklar kameralara yansıdı.

Karayolları ekipleri ağır hasar gören trafonun kaldırılmasının ardından kazaya karışan araçların yoldan alınması işlemini gerçekleştirdi. Araçların kaldırılması ve trafonun naklinden sonra otoyoldaki trafik akışı tekrar normale döndü.

Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Esenler TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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