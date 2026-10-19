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muhtarların buluşmasında yerel hizmetlerin köprü rolü ön plana çıktı

Birecik Belediyesi'nin 19 Ekim Muhtarlar Günü yemeğinde muhtarlar, Kaymakam Osman Şahin ve Başkan Mehmet Begit ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

muhtarların buluşmasında yerel hizmetlerin köprü rolü ön plana çıktı

buluşma ve katılımcılar:

Birecik Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Erol Açılan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçedeki muhtarlar katıldı.

vurgulanan rol ve öncelikler:

Toplantıda, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında üstlendiği köprü görevi ve mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi konuları ön plana çıktı. Kaymakam Osman Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Begit, muhtarlarla yakından ilgilenerek günlerini kutladı ve hizmet süreçlerinin etkinliği üzerinde durdu.

hizmetlerin koordinasyonu ve kapanış:

Program sırasında mahallelerin altyapı, sosyal hizmetler ve günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirlikleri konuşuldu; muhtarların yerel yönetimlerle koordinasyonunun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Etkinlik, muhtarların anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen buluşmayla sona erdi.

BİRECİK’TE MUHTARLAR ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

BİRECİK’TE MUHTARLAR ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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