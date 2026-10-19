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Muhtarlarla kahvaltıda Germencik'in ihtiyaçları masaya yatırıldı

19 Ekim'de Germencik'te düzenlenen törenin ardından Belediye Başkanı Burak Zencirci, muhtarlarla kahvaltıda buluşup ilçenin çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Muhtarlarla kahvaltıda Germencik'in ihtiyaçları masaya yatırıldı

Tören ve buluşma:

Germencik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilçedeki muhtarlar bir araya geldi. Programa katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, törenin ardından muhtarlarla düzenlenen kahvaltı programına katılarak yerel yönetim çalışmalarını ve öncelikleri değerlendirdi.

Kahvaltı samimi bir ortamda geçti; muhtarlar ilçe gündemindeki sorunlar ve devam eden projeler hakkında görüşlerini aktardı. Toplantıda ulaşım, altyapı ve mahalle ihtiyaçları gibi yerel konuların öncelikli olduğu vurgulandı.

Muhtarların rolü ve iş birliği:

Başkan Zencirci, muhtarlarla iş birliğine verdikleri önemi öne çıkararak, yerel hizmetlerin etkinliği için muhtarların sahadaki rolünün kritik olduğunu belirtti. Zencirci, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldık. Ardından muhtarlarımızla kahvaltı programımızda bir araya gelerek, daha güçlü bir Germencik için yürüttüğümüz çalışmalarımızı istişare ettik. Yerel yönetimlerin ilk adımı ve demokrasimizin en temel yapı taşı olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum’ ifadelerini kullandı.

Toplantı, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve mahallelerin önceliklerine yönelik somut adımların planlanması amacıyla sonlandırıldı. Belediye yetkilileri, belirlenen ihtiyaçlara dönük uygulamaların takip edileceğini ve muhtarların görüşlerinin çalışmalarda yol gösterici olacağını bildirdi.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENE KATILAN...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENE KATILAN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, ARDINDAN MUHTARLARLA KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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