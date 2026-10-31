Muhtarlığın kamerası duvardan sökülüp boş bahçeye atıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi muhtarlığına ait kamera, dün gece saatlerinde duvardan sökülerek boş bir bahçeye atıldı. Olay, kameranın çalışmadığını fark eden muhtarın kontrolü sırasında ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

Muhtar, sistemden gelen arıza uyarısının ardından kameranın bulunduğu noktaya gidince cihazın yerinde olmadığını gördü. Yapılan araştırmada kameranın duvardan söküldüğü ve yakınlardaki boş bir bahçeye atılmış olduğu tespit edildi. Kameraya zarar veren kişi veya kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ekipler, kameranın sökülmesine ilişkin delil toplama ve çevredeki güvenlik kayıtlarının değerlendirilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE 15 MAYIS MAHALLESİ MUHTARLIĞINA AİT KAMERA, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN DUVARDAN SÖKÜLEREK BOŞ BİR BAHÇEYE ATILDI. KAMERANIN ÇALIŞMADIĞINI FARK EDEN MUHTARIN YAPTIĞI KONTROLDE OLAY ORTAYA ÇIKTI.