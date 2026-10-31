Altıncı yılda 28 saniyelik senaryo: üç ilde geniş çaplı deprem tatbikatı

tatbikat ve anma

30 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'te başlayan tatbikat, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin 6. yıldönümünde gerçekleştirildi. Uygulamada merkez üssü İzmir olan, yaklaşık 28 saniye süren ve 6,7 Mw büyüklüğünde bir deprem senaryosu canlandırıldı. Anma törenleriyle hayatını kaybedenler anılırken, tatbikat olası afetlere hazırlığın test edilmesi amacıyla yürütüldü.

uygulama alanı ve amaçlar

Tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İzmir, Manisa ve Aydın illerinde masa başı ve saha uygulamaları şeklinde eş zamanlı yürütüldü. Senaryoya göre İzmir'in tüm ilçelerinin yanı sıra Manisa ve Aydın da etkilendi; toplamda 3 il ve 43 ilçede planlı uygulamalar yapıldı (İzmir 30, Manisa 8, Aydın 5). Tatbikatın hedefleri arasında TAMP uygulamalarının uygulanabilirliğinin sınanması, ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin ölçülmesi, destek illerden intikallerin değerlendirilmesi ve mevcut kaynak kapasitesinin analiz edilmesi yer aldı.

manisa'daki konuşlanma ve görev dağılımı

Senaryoya göre Manisa'da Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinden özellikle yoğun yıkım ihbarları alındı; Ahmetli, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinden de yıkım ihbarları geldiği kaydedildi. Manisa AFAD Koordinasyon Merkezi'nin çağrısı üzerine yerel arama kurtarma ekipleri Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na yönlendirildi ve saha konuşlanması yapıldı.

saha intikalleri ve müdahale uygulamaları

Saat 14.30 itibarıyla Muradiye Saha Konuşlanma Alanı'na 1 orta seviye ve 6 hafif seviye akredite arama kurtarma ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando Arama Kurtarma, 8'inci Komando Eğitim Tugayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKOM ekipleri intikal etti. İhbarlar doğrultusunda ekiplerin görev yerleri belirlendi ve görevlendirmeler yapıldı.

Yerel arama kurtarma ekipleri, senaryoda yıkım ihbarlarının yoğun olduğu Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerine hareket ederek enkaz kurtarma çalışmalarına başladı. Tatbikat süresince ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve afet anındaki iş birliği uygulamalı olarak test edildi; aynı zamanda destek illerden gelecek intikallerin lojistik ve zamanlama performansı değerlendirildi.

Yetkililer, düzenlenen tatbikatların planlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ve afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Uygulamalı senaryoların, sahadaki karar zincirlerini ve kaynak kullanımını gerçek koşullara yakın bir ortamda sınadığı vurgulandı.

İZMİR DEPREMİNİN 6’NCI YIL DÖNÜMÜNDE, 6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE VE 28 SANİYE SÜREN DEPREM SENARYOSUYLA İZMİR BÖLGE DÜZEYİ DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İZMİR, MANİSA VE AYDIN’DAN 43 İLÇENİN ETKİLENDİĞİ SENARYODA MANİSA’DAKİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ MURADİYE’DE TOPLANARAK ENKAZ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.