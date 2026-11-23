Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi

açılış ve etkinlik tarihleri:

Bodrum Belediyesi tarafından hayırsever Nazmi Canbazın katkılarıyla Karaova Mahallesi'nde hayata geçirilen Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek açılış töreninin ardından hizmete girecek. Açılış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

tesisin hedefleri ve hizmet yelpazesi:

Yaşar Yılmaz Caddesi'nde konumlanan merkez, kadınlara, gençlere, çocuklara ve yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde planlandı. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet verecek merkez; sosyal ve kültürel destek sağlamak, sosyal yaşamı canlandırmak, mesleki gelişim kursları ile istihdama katkı sunmak ve kişisel gelişime yönelik atölyeler düzenlemek amacıyla tasarlandı.

Merkezde bir bilgisayar odası, meslek kazanım odaları ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz sunulan psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık ile sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri burada verilecek.

tesis özellikleri ve fiziksel kapasite:

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı tadilat ve bakım-onarım çalışmaları sonucu modern ve güvenli hale getirilen yapı, 934 metrekarelik arsa üzerinde, 291 metrekare taban oturumuna sahip. Kullanım planlamasına göre tesis; 9 adet eğitim, danışmanlık, ofis ve depo alanı ile 5 adet tuvalet olmak üzere toplam 14 bağımsız kullanım alanından oluşuyor.

Karaova, Mumcular ve çevre mahallelerde yaşayanlara ulaşım kolaylığı sağlayacak konumdaki merkez, planlanan atölye ve kurslarla bölgenin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

SOSYAL YAŞAM VE ETKİNLİK MERKEZİ KAPILARINI AÇIYOR